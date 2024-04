¡No la tires! cinco consejos para reutilizar las prendas de hombre y darles una segunda vida

Una gran alternativa es donar la ropa que tiene en su closet sin usar a fundaciones u organizaciones benéficas a personas que las necesiten o venderlas en plataformas en línea de segunda mano.

Las prendas y el calzado usado pueden tener una segunda vida. Freepik / VANGUARDIA

En nuestros armarios, a menudo encontramos prendas que ya no usamos porque ya no son de nuestro gusto o porque ya no nos quedan. En lugar de desecharlas, podemos darles una segunda vida.

Una opción, es donarlas a fundaciones u organizaciones benéficas a personas que las necesiten o venderlas en plataformas en línea de segunda mano lo que nos permite recuperar parte de la inversión inicial y por otro lado, podemos transformarlas y convertirlas en algo nuevo y único.

Es cada vez más claro, que la moda masculina no solo ha estado en constante evolución en los últimos años, sino que se ha convertido en un segmento importante en la industria textil.

Un informe de Euromonitor International de 2019, reveló que el negocio de la moda para hombres en Colombia, tendrá un crecimiento del 16,1 % en los próximos cinco años y de acuerdo, con datos de la Cámara de Comercio de Bogotá en 2022, el mercado de accesorios para hombres representó el 35 %.

Donar ropa cumple la norma de las tres erres — reducir, reutilizar y reciclar — para cuidar el medio ambiente y, por otro, contribuye a paliar un problema social acuciante en estos tiempos actuales. Freepik / VANGUARDIA

Tenga en cuenta estos tips

En ese sentido, GoTrendier, app de compra y venta de ropa de segunda mano en Colombia brinda algunos consejos para reutilizar las prendas de hombre y poder usarlas de nuevo:

1. Arreglarla o personalizarla: no hace falta ser un experto con la aguja y el hilo, en internet encuentras cientos de tutoriales sobre cómo puedes transformar una prenda con pequeños arreglos.

Por ejemplo, puedes transformar una camisa de mangas largas en una camiseta de mangas cortas, un pantalón en unas bermudas o una chaqueta en un chaleco. Con un poco de imaginación y habilidades básicas de costura puedes darle un nuevo estilo a tus prendas.

2. Patchwork: si tienes varias prendas de hombre que ya no usas pero aún están en buen estado, puedes combinarlas para crear una nueva prenda única. Por ejemplo, puedes hacer un cojín o una manta con retazos con los pedazos.

Expertos brindan algunos consejos para reutilizar las prendas de hombre y poder usarlas de nuevo. Freepik / VANGUARDIA

3. Accesorios: utiliza las prendas de hombre para crear accesorios como corbatas, pañuelos, bandanas, bolsas para ir al supermercado o para combinarlas con tu look favorito. En línea también hay decenas de ideas para crear auténticas piezas como abrigos para tus mascotas, collares, manillas, carteras, entre otros.

4. Donación o intercambio: si las prendas de hombre están en buenas condiciones puedes considerar donarlas a organizaciones benéficas o intercambiarlas con amigos y familiares, de modo que tus prendas puedan ser utilizadas por alguien que las necesite.

5. Vendelas y gana dinero extra: una muy buena opción es vender estas prendas en plataformas online dedicadas a la compra de segunda mano. Adicional, al vender esta ropa podemos liberar espacio en nuestros armarios para prendas nuevas o simplemente para tenerlo más organizado y contribuir a la sostenibilidad, evitando que terminen en vertederos y el desperdicio textil.

“De este modo al transformar, reutilizar o vender la ropa que ya no usas, tendrás varios beneficios, en primer lugar contribuirás a reducir el impacto de la industria textil por extender la vida útil de las prendas, y en segundo lugar al transformarlas puedes conseguir un estilo único y adaptarlas a tu gusto personal”, afirmó Ana Jiménez, country manager de GoTrendier en Colombia.