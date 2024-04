El mundo de la moda está de luto: murió el diseñador Roberto Cavalli

El diseñador Roberto Cavalli falleció en Florencia a la edad de 83 años, tras una prolongada enfermedad, según han confirmado medios italianos.

El mundo de la moda llora la pérdida de uno de sus grandes iconos este viernes 12 de abril. Roberto Cavalli, el prestigioso diseñador conocido por sus creaciones llenas de estampados salvajes, ha fallecido en Florencia a la edad de 83 años, tras una prolongada enfermedad, según han confirmado medios italianos.

A lo largo de su extensa carrera, Cavalli dejó una huella imborrable en la industria de la moda, convirtiéndose en una leyenda junto a otros grandes nombres como Karl Lagerfeld y Yves Saint Laurent. Nacido en Florencia el 15 de noviembre de 1940, Cavalli fue criado en el seno de una familia aristocrática, pero su vida estuvo marcada por la tragedia desde temprana edad, cuando su padre fue asesinado por soldados nazis, dejándolo huérfano.

Con un talento innato y una pasión por la moda, Cavalli estudió arte y fotografía antes de lanzarse al mundo de la moda. A los 30 años, creó su propia firma, Cavalli, y desde entonces se destacó por su arrolladora personalidad y sus creaciones únicas que cambiaron la percepción de la moda femenina.

“No hay que llamarme diseñador porque nunca he sido capaz de bosquejar una silueta. Mi talento tiene que ver con hacer que las telas y las mujeres sean especiales. Mi sueño es hacer vestidos que cambien la vida de las mujeres. Los más hermosos tienen ese poder”, solía decir Cavalli, siempre modesto sobre su propio trabajo.

Además de vestir a mujeres, Cavalli incursionó en la moda masculina y lanzó su segunda marca, Just Cavalli, que ofrecía una opción más asequible de sus diseños. A lo largo de más de cinco décadas, sus creaciones adornaron las alfombras rojas más prestigiosas del mundo y fueron elegidas por un sinfín de celebridades, desde Madonna hasta Kim Kardashian y Naomi Campbell.

En una de sus últimas declaraciones, Cavalli reflexionaba sobre su legado y la pasión que seguía sintiendo por su trabajo. “Lo que extraño es crear algo. Sobre todo si miro los periódicos, donde hay un poco de la moda actual. Me siento incapaz, incapaz de todo lo que no hago y me gustaría hacer. Me gustaría seguir presente porque me parece que ya no queda nada”, expresó el diseñador.

Con la partida de Roberto Cavalli, el mundo de la moda pierde a uno de sus grandes visionarios, cuyo legado perdurará a través de sus creaciones atemporales y su inigualable influencia en la industria.