“La Segura es una insegura”: Yina calderón habla sobre ‘La Casa de los Famosos’

Yina Calderón habló sobre algunos participantes de ‘La Casa de los Famosos’, y se despachó contra La Segura.

Compartir

La DJ Yina Calderón, se sinceró para hablar de las actitudes de algunos concursantes en ‘La Casa de los Famosos’, puntualmente habló de las creadoras de contenido La Segura y Karen Sevillano, quienes en los últimos días han estado en el ojo del huracán tras varias polémicas, que incluso les acarreó una sanción sin posibilidad de salvación junto a Martha Isabel Bolaños.

Las cosas que más se han viralizado han sido las actitudes de Karen Sevillano y La Segura, en ese contexto le escribieron a Yina inicialmente sobre Karen, por lo que comentó: “Nosotras dos estuvimos en otro programa y esa mujer grite y grite e irrespete a todo el mundo, hasta que yo dije sabe qué, me retiro. Ella es grosera, es una persona que siempre está gritando, que quiere llamar la atención”. Cabe recordar que Yina y Karen estuvieron juntas en el reality de ‘Duro Contra el Muro’ tambien del canal RCN, donde se observó la mala relación que tienen. “Es grosera siempre está gritando, mejor dicho no sé cómo se la han aguantado” agregó.

Posteriormente habló sobre La Segura, quien junto a Karen Sevillano son llamadas como ‘Las Chismosas de confianza’, en el programa. Para Yina, La Segura es una mujer manipulable, por lo que expresó que no tiene ningún odio contra ella, sino que su inseguridad hace que sea débil: “La verdad yo siento que La Segura es una insegura, pero no siento que sea mala persona… Pero, como es una insegura, hace lo que dice la otra y ella jura que haciendo lo que dice la otra queda bien. Entonces es como una persona manipulable, siento yo. Que es fácil como que uno la pueda convencer de que haga algo”.

Agregó que no tiene envidia por no estar en el programa, pues ella estuvo en comunicaciones con el canal RCN para su participación, pero no lograron concretar el acuerdo monetario: “yo respeto y quiero el canal de RCN porque me dieron esa primera oportunidad en Protagonistas de Nuestra Tele. Por lo tanto, yo soy una mujer agradecida y no hay que contar todo lo que pasó”, concluyó.