¿Qué le depara su signo zodiacal este 16 de abril de 2024?

ARIES

Tu vida laboral funciona, incluso mejor de lo que crees; pero trata de esforzarte más. Hoy puedes estar en situación de tomar una decisión importante. No seas impulsivo y medita lo que vas a hacer si quieres acertar.

PISCIS

Debes quitarte de la cabeza lo que ya pasó y mirar hacia delante. No es prudente que te quedes anclado a ciertas situaciones del pasado mientras tienes un sinfín de oportunidades por vivir.

TAURO

Hoy te podrías llevar una gran decepción, y todo porque a diario crees que todo el mundo es bueno y que las personas son honestas. Debes abrir muy bien los ojos y probar a esos amigos que dicen ser leales.

GÉMINIS

Quizá creíste en las palabras de alguien, pero es probable que te haya vendido humo. Corta esa relación que no va para ningún lado y no pongas tu vida al servicio de alguien que no lo merece.

CÁNCER

No comas entero a lo que te dicen los demás, a veces hablan por ignorancia y te llevarán a cometer errores. Si vas a poner sobre ruedas un proyecto te asesores de las personas correctas, con experiencia.

LEO

Hoy es un buen día para estrechar lazos de amistad y para estar con la gente que quieres. Quizás una persona te hará una crítica negativa de un amigo tuyo. Sé leal y defiéndele, pero no armes una tormenta por ello.

VIRGO

Encontrarás mucha comprensión en la persona con la que compartes tu vida. Escucha su opinión porque podría darte algún consejo que te será de gran utilidad. Evita actuar por tu propia cuenta.

LIBRA

Es un buen momento para empezar a pensar en invertir en una propiedad inmobiliaria. Será algo sólido que te quedará para siempre y aumentará de valor con el paso del tiempo. ¡Asesórate muy bien!

ESCORPIÓN

No te pongas en el papel de novio celoso, pues no te va y tampoco te dará buen resultado. Procura hablar a diario con tu pareja, no sólo de vez en cuando, porque quizás lo que les falla es la comunicación.

SAGITARIO

Si eres un corazón solitario, te conviene un rato de ocio y diversión con tu gente. Si puedes, organiza hoy una reunión virtual con tus amigos más cercanos y dialoguen como antes lo hacían.

CAPRICORNIO

En tu trabajo hay una persona de poder que está pendiente de ti y del trabajo que realizas. Es probable que te haga un comentario positivo. Agradécele, pero no permitas que tu ego te gane.

ACUARIO

Tienes mucho desgaste en el trabajo porque a diario te estás entregando a fondo, y esto está bien, pero prémiate esta semana con algo que te guste. Cómprate algo bonito o regálate un masaje.