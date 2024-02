$!Conozca la historia de Reesa Teesa, la mujer que vivió una ‘pesadilla’ de matrimonio con un mitómano

En promedio, cada video tiene un millón de vistas desde la publicación del primer video de la serie que fue llamada “Who TF Did I Marry?” (¿Con quién diablos me casé?, en español).

Tiempo después, ella empezó un nuevo trabajo y como parte de la documentación le pidió información a su esposo, incluyendo el número de seguro social. Fue entonces que se dio cuenta que le dio uno distinto que el que estaba en su certificado de matrimonio.

Al hacer la investigación, se dio cuenta que todo lo que Legión le dijo era mentira.

Legión no era de California y no se había divorciado por infidelidad de su esposa. Además, su aparente riqueza también era una mentira, pues se presentó en el tribunal diciendo que no tenía dinero. Es más, era conductor temporal de un montacargas y no era vicepresidente de una empresa.

Reesa tomó la decisión de llamar a la exesposa y familia de Legión, solo para descubrir que en el último año el hombre había fingido conversaciones con ellos. También fingió las muertes de su hijastra y su abuela.

Y como si esto no fuera suficiente, la mujer descubrió que tenía una tercera esposa y tenía una orden de arresto porque era un delincuente convicto. Solo cinco meses después de su boda, Reesa Teesa y Legión se divorciaron.

