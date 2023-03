$!Conozca las fechas y los artistas del Festival Estéreo Picnic 2023

Calendario de presentaciones

La programación para el Festival Estéreo Picnic 2023 será la siguiente:

Jueves 23 de marzo:

Twenty One Pilots, Tame Impala, The 1975, Cut Copy, Melanie Martinez, Wallows, Cigarettes After Sex, SOFI TUKKER, Purple Disco Machine, 100 gecs, Juliana, Ha$lopablito, The Change, Mr. Bleat, Lika Nova, Higuita en Chanclas, llilli, Ana Sanz.

Viernes 24 de marzo:

Drake, Rosalía, Blondie, Tove Lo, Jerry Rivera, Fred Again, Aurora, Devendra Banhart, Omar Apollo, Sen Senra, Mitú, Mabiland, Louta, Nidia Góngora, Salt Cathedral, Tropicana Club, Ev, Ana María Vahos, Amantina, Nec Talese.