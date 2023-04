El cantante puertorriqueño Daddy Yankee anunció hoy que se despedirá de su carrera profesional con el evento “La Meta”, con varios conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de este año.

Daddy Yankee comunicó en marzo de 2022 su decisión de retirarse de la música y tenía previsto realizar sus tres últimos conciertos en Puerto Rico en enero, pero fueron pospuestos.

“Puerto Rico, ahora sí estamos preparados para hacer la despedida de mi trayectoria musical como se merece. Esto será mi mayor logro, estar con mi pueblo y con todos los que visitarán mi bella isla para mi retiro”, indicó el también apodado “Jefe del Reguetón” y “The Big Boss”, a través de su cuenta de Instagram.

“La carrera comienza desde que empiezas a respirar. En el crecimiento vas mirando qué ruta coger, el camino fácil, pero corto, o el de los obstáculos pero con recompensa. Ese fue el camino que tomé en mi vida para convertirme en un artista que representó a su isla con un sonido que salió del barrio”, manifestó sobre su trayectoria.

Asimismo, continuó diciendo: “Me siento complacido por todo lo que ustedes me apoyaron y poder gritar juntos, que Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento. Un movimiento que se escucha a través del mundo y que hoy les puedo confirmar que con este logro y el haber recorrido el mundo, he llegado a ‘La Meta’”.

La preventa de las entradas comenzará el próximo miércoles solo para quienes adquirieron boletos para las funciones del Estadio Hiram Bithorn, según informó el artista.

“Para mí es gratificante saber que me despido de los escenarios en donde nací, en donde vivo, en Puerto Rico. PR. Y esto lo vamos a celebrar con Reguetón. Los veo en el Choliseo para todos juntos disfrutar de ‘La Meta’”, concluyó Daddy Yankee.