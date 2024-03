Destruyen a “reina de OnlyFans” por hacer contenido estando embarazada

La joven de 19 años ganó reconocimiento por el contenido que sube a la plataforma OnlyFans. Incluso, la caleña desbancó a Aida Cortés, quien era la que más facturaba en esta plataforma.

Según Angie, mensualmente recauda entre 44 a 50 mil dólares, lo que equivale a un poco más de 174 millones de pesos colombianos, dijo: “Obviamente yo todos los meses no hago eso, pero me mantengo en 44 mil dólares, 45, a lo que más he llegado ha sido a 50 mil dólares”.

Por su parte, Aida llegó a afirmar que ganaba hasta 100 millones de pesos colombianos. Desde que Angie dio a conocer la suma de dinero que gana, se volvió aún más conocida y recientemente volvió a dar de qué hablar.

Desde el pasado 03 de marzo, cuando dio a conocer al público su embarazo con la frase “Sorpresa, nuevo fetiche activado”, sus redes sociales han sido foco de críticas, lo cual no le ha importado a la caleña. A pesar del evidente avanzado estado de embarazo, la joven no ha dejado de trabajar en la plataforma OnlyFans, pues sigue promocionando sus servicios como modelo WebCam.

Ante las publicaciones, algunas personas han comentado: “Por respeto a tu bebé este tipo de fotos están de más y anda buscando quién será el padre...”, “Pobre criatura”, “La gran pregunta... ¿Y quién será el padre?”, “Respeta tu embarazo, ya fuiste”. Esta fueron algunas opiniones que la mujer ha dejado de lado, publicando otra serie de fotografías en las que colocó que, estando así, le habían crecido más sus glúteos.

Hasta el momento, no se conocen más detalles al respecto. Las personas especulan cuántas semanas de embarazo tiene, quién es el padre de la criatura y qué será del futuro del bebé al tener una madre como ella.