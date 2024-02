$!El cantante colombiano Madeiro regresa al país con nuevo sello disquero

Con este nuevo proyecto, Madeiro busca nutrir sus ganas de crear, pero de paso apoyar artistas que están iniciando, pero que tienen un gran talento para mostrar, dándoles así una oportunidad sin importar el género musical.

La primera canción que presentará el artista y productor colombiano con Madeiro Entertaiment, será Meet Us At The Mountain, en la cual Madeiro une su voz con la de Jackson Cavalier, inspirados en los sonidos del Folk, el Americana y el Rock.

“Es una canción para recordarle a las personas que la cima siempre va a estar ahí, solo hay que darle hasta lograr subirla a pesar de lo difícil que sea, siempre va a estar esperando”, asegura Madeiro.