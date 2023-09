La noticia se dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 5 millones de seguidores. En un video, la influenciadora se encuentra dentro de su vehículo explicando que se dirige al barrio 20 de julio para vender prendas de su closet que ya no usa, ofreciéndolas a tan solo 2.000 pesos.

A Epa Colombia le fue bien. Sus seguidores se acercaron al espacio para tomarse fotografías con ella, mientras que otros revisaban las prendas para darles un segundo uso y acceder a la promoción que ofreció la vendedora de keratinas.

El gesto que hizo Epa Colombia con el dinero que recaudó conmovió a más de un seguidor. Luego de pasar un par de horas en el 20 de julio, se desplazo hasta la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para compartirlo con las trabajadores informales que laboran en esta zona de la capital.

"Me encantan todas tus actividades, gracias por compartir tu experiencia cada día, te admiro", "definitivamente un corazón sensible y lleno de bondad" y "me encanta tu humildad, sigue así" son algunos de los comentarios que se leen en la red social de la influenciadora con más de cinco millones de seguidores en Instagram.

