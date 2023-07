“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente... pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, destacó en ese momento. No obstante, también mencionó que hay algunos memes que no son de su agrado, pero reconoció que es parte del humor de los usuarios en redes sociales.

En cuanto al origen de esta curiosa práctica, el padre del también cantante Enrique Iglesias mencionó: “no sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida”. “De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, añadió el artista. Lea aquí: “No creo tanta especulación”: Julio Iglesias sobre rumores por su salud

Los memes con fotos antiguas son los más compartidos en redes sociales, pues recuerdan momentos icónicos del artista, sin dejar de lado las características de humor que los han llevado al éxito y con las infaltables frases de los internautas que terminan por dar el toque que necesitan para sacarle una sonrisa a alguien.

Aunque algunos se esfuerzan mucho en hacer montajes complejos, usualmente los memes más exitosos son los sencillos. Así se puede apreciar en las diferentes plataformas sociales con la cantidad de vistas que estos tienen.