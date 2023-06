Aunque muchos crean que morir impactado por un rayo es algo muy inusual, lo cierto es que se estima que unas 24.000 personas mueren al año al ser golpeados por rayos. Por ese motivo, es que hay que tener ciertas precauciones cuando hay tormentas eléctricas, dado que hay factores que elevan el riesgo de ser impactado por uno, como lo es escampar en ciertos sitios.

Los expertos señalan que un refugio seguro es un vehículo completamente cerrado o un lugar con cuatro paredes y un techo, por ejemplo as casas, las oficinas, los centros comerciales y los vehículos de techo duro (no de lona) con las ventanas subidas. Los convertibles, carros de golf y las motocicletas, así como las estructuras abiertas como los garajes y las glorietas o las casetas de béisbol y los campos deportivos no son lugares en donde se pueda garantizar esta a salvo.