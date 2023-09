Yalitza Aparicio, la actriz mexicana oriunda de Oaxaca, brilló en su primera aparición en la alfombra roja al lucir un deslumbrante vestido de Louis Vuitton, exhibiendo un estilo impecable y una elegancia extraordinaria.

Luego, dejó una impresión duradera al usar un elegante diseño de Dolce & Gabbana en un deslumbrante tono rojo. Para una fiesta privada organizada por Armani Privé, eligió un deslumbrante vestido de lentejuelas con un pronunciado escote, completando así su presencia en el evento con una declaración de moda inolvidable.

Sin embargo, la actriz sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Instagram cuando compartió un carrusel de fotografías en las que lució un huipil púrpura con cintas blancas y flores a tono, elaboradas en su ciudad natal, Oaxaca.

Los comentarios y cumplidos en las redes sociales de la actriz no se hicieron esperar. "Llevando el nombre de oaxaca y de mexico por el mundo...enhorabuena yalitza", "Me encanta tu blusa. Bonito día" y "Me encanta que hayas aprovechado las oportunidades que se te presentaron. Me da mucho gusto ver que tu éxito y crecimiento calle bocas" fueron algunos de los más destacados en esta publicación de Aparicio que suma más 74 mil 'me gusta'.

El huipil es una prenda tradicional mexicana que se encuentra en diversas regiones del país. Los orígenes del huipil son antiguos y tienen raíces indígenas, y su historia es un reflejo de la rica herencia cultural de México. Aunque el huipil es una prenda común en muchas partes de México, cada región y grupo étnico tiene su estilo y técnicas de tejido distintivos.