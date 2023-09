Los sistemas masivos de transporte en diferentes ciudades de Colombia también son una opción de trabajo para los vendedores ambulantes, quienes ofrecen diferentes productos a los pasajeros y así vivir del día a día.

Desde manillas, dulces y afiches, hasta pijamas, accesorios y comida son algunos de los artículos que suelen vender las personas en las estaciones y los buses mientras los usuarios se desplazan para el trabajo o el hogar.

Aunque algunos pasajeros prefieren no recibir ningún producto mientras avanzan en el recorrido, otras personas optan por colaborarle a los vendedores y acceden a comprar sus productos.

A través de su cuenta en TikTok, una usuaria de Transmilenio contó cómo la estafaron con un queso que le vendió un comerciante en Bogotá.

"Imagínense que el día de hoy iba camino hacia la estación san mateo y en la estación Terreros se subió una persona a vender en el Transmilenio. El señor se montó, llevaba una chaza llena de quesos, se suponía que eran quesos", dijo la mujer en el video, quien en un acto de buena fe accedió a la promoción de una libra de queso a seis mil pesos y compró el producto.

Sin embargo, al llegar a su casa y consumir lo que compró, se percató que era algo totalmente diferente al queso que en su momento le dieron a probar en el Transmilenio para concretar el negocio. Hasta lo comparó con una torta de maicena o cal por la falta de sal y sabor.

“Lo que me vendieron como queso no sé si es como una mezcla de maicena, una torta, no sé ni siquiera que es o si esto tiene cal, no sé qué tiene, pero queso no es. Esto es para que no les pase también a ustedes”, agregó la mujer en medio de su arrepentimiento por esta compra que terminó en estafa.

Los usuarios en TikTok no se quedaron callados y en los comentarios del video se leen diferentes apreciaciones de la anécdota de la usuaria de Transmilenio.