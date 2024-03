Premios Oscar 2024: nominados, hora y servicios streaming que transmitirán la ceremonia en Colombia

Nominados con mayor opción a ganar el Oscar 2024

La temporada de premios de Hollywood está en pleno apogeo y los Premios Oscar 2024 están a la vuelta de la esquina. Aquí te presentamos a los nominados que tienen más posibilidades de llevarse la estatuilla dorada este año.

Mejor Película: La película de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, es la gran favorita con 13 nominaciones. Le siguen de cerca “Poor Things”, protagonizada por Emma Stone, con 11 nominaciones, y el drama de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon” con 10 nominaciones.

Mejor Director: Christopher Nolan podría hacerse con su primer Premio Oscar por ‘Oppenheimer’ en esta categoría en la que compite también Martin Scorsese.

Mejor Actor Principal: Los nominados en esta categoría son Bradley Cooper por “Maestro”, Colman Domingo por “Rustin”, Paul Giamatti por “The Holdovers”, Cillian Murphy por “Oppenheimer” y Jeffrey Wright por “American Fiction”.

Mejor Actriz Principal: Las nominadas son Annette Bening por “Nyad”, Lily Gladstone por “Killers of the Flower Moon”, Sandra Hüller por “Anatomy of a Fall”, Carey Mulligan por “Maestro” y Emma Stone por “Poor Things”.

Mejor Actor de Reparto: En esta categoría, Ryan Gosling y Robert Downey Jr., ambos por sus actuaciones en ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ respectivamente, tienen grandes posibilidades de ganar su primera estatuilla.