Consulte aquí su horóscopo de hoy, 5 de octubre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LIBRA

Empieza a comer más sano y sigue con tu rutina de ejercicio. Si notas molestias en la garganta, recuerda que las gárgaras con bicarbonato y limón te lo pueden solucionar. Es mejor que te aísles si los síntomas persisten para no afectar a otros.

ARIES

Vuelve desde hoy mismo a tus hábitos alimenticios sanos. Has estado haciendo excepciones y puede que no te sientas bien del todo. Es debido a que te has pasado de grasas y dulces, pero lo resolverás en breve.

TAURO

Tómate las cosas con buen humor, sobre todo en el trabajo, sonríe y confraterniza con tus colegas. Si te muestras positivo a diario, todo a tu alrededor te dará igual respuesta, también tu ser amado.

GÉMINIS

Si quieres ponerte en forma, desde hoy mismo comienza a reducir gradualmente las porciones y come más despacio para que te sientas saciado más rápido. Bebe 8 litros de agua al día y practica 45 minutos de ejercicio diariamente

CÁNCER

Hoy puedes pensar con serenidad qué es lo que está fallando para poder ponerle solución. Esto debes hacerlo en todos los terrenos y tu vida mejorará notablemente. Hazlo hoy mismo, no esperes a mañana.

LEO

Quizá surja algún roce con un superior en el trabajo o puede que estés preocupado porque el dinero no te alcanza. Puedes estar tranquilo porque todo mejorará muy pronto.