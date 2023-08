“Que tonto soy”, el lanzamiento de Yeison Jiménez y Sebastián Ayala

Yeison Jiménez y la nueva promesa Sebastián Ayala, se unen para conquistar y cautivar los corazones de los amantes de las melodías. Con una trayectoria sólida, Yeison Jiménez se ha convertido en un ícono del género, destacándose por su potente voz, letras emotivas y carisma en el escenario. Por otro lado, Sebastián Ayala ha demostrado un talento innato, capturando la atención del público con su estilo único, convirtiéndose rápidamente en una promesa con un futuro prometedor en la música popular colombiana.

El esperado lanzamiento musical, titulado “Que Tonto Soy”, es una fusión magistral de los estilos distintivos de ambos artistas. La canción, compuesta por Yeison Jiménez, promete transmitir emociones profundas y dejar una huella imborrable en quienes la escuchen La producción de audio estuvo en manos del talentoso equipo liderado por George Parra, asegurando un sonido excepcional que resalta la esencia única de ambos artistas.

El videoclip, una pieza audiovisual excepcional, fue llevado a cabo por Everest Production y fue grabado en un prestigioso bar de Bogotá. Tardó todo un día para su realización.

Yeison Jiménez y Sebastián Ayala han trabajado incansablemente para dar vida a esta colaboración, demostrando una química y conexión musical que trasciende las fronteras generacionales. “Yeison me dijo que le gustaba lo que estaba haciendo, me propuso una canción para que cantara yo, y terminamos grabándola los dos. Para mí es un honor y le doy gracias a Dios por las cosas que me están pasando”, asegura el joven artista Sebastián.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales de música. Además de su video oficial en YouTube Yeison Jiménez se lleva el premio a Mejor Artista Popular Colombiano en los Monitor Music Awards Yeison Jiménez celebra el gran reconocimiento que obtuvo en los premios Monitor Latino Music Awards 2023 en su cuarta versión en Colombia desarrollados en el Teatro de la Ciudad de Santa Marta; durante la noche fue conmemorado a Mejor Artista Popular Colombiano.

“Gracias mi gente linda por el apoyo incondicional y al todo el equipo que ha sido fundamental en esta carrera. Premios como estos me hacen levantar cada día con más impulso para seguir creando música”, expresó Yeison Jiménez.

El arduo trabajo y la pasión por su música han llevado a Yeison Jiménez a alcanzar la cima del éxito en el género, posicionándose como un referente indiscutible en la industria.