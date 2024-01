"Si yo te engaño no quiere decir que no te quiera": la increíble respuesta de un infiel a su pareja que desata polémica

Un video se ha vuelto viral en las redes sociales, titulado "Crónica de un divorcio anunciado", donde una pareja discute sobre la infidelidad del hombre.

La esposa, visiblemente afectada, comenta que "ya vale roña todo" cuando un hombre engaña a una mujer. El esposo, en su defensa, argumenta que puede haber engañado a su esposa pero que eso no significa que no la quiera. Alega que la infidelidad pudo haber ocurrido bajo los efectos del alcohol y que no debería interpretarse como una falta de amor.

La mujer, incrédula, le pregunta si debe aceptar que la ha engañado, a lo que él responde: "Sí, hermosa, lo tienes que superar, poco a poco lo tienes que superar". Continúa explicando que las mujeres deben entender que si un hombre les es infiel, no significa que no las quiera.

El hombre utiliza analogías incómodas, como comparar la fidelidad con la elección de bebidas, afirmando que si uno toma jugo de naranja todos los días, eventualmente querrá algo diferente. Sostiene que engañar a su esposa es una forma de distracción y una muestra de amor hacia ella.