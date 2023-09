Como segunda recomendación, nos invita a encontrar la “lección” en cada relación. Para ello, sugiere hacer una lista de lo que hemos aprendido de cada experiencia. Por ejemplo, podemos escribir: “Aprendí que no me amaba lo suficiente”, “aprendí a decir no”, “aprendí que no quiero estar con alguien que no controla el alcohol o que cuando toma me de las llaves del carro”, “aprendí que no quiero estar con una persona celosa porque saca lo peor de mí”, etc. Luego, es clave identificar y comprender estas lecciones desde lo positivo y lo negativo como una manera de crecer individualmente para establecer relaciones más satisfactorias en el futuro.

En tercer lugar, recomienda reflexionar sobre los aspectos que repetimos en nuestras relaciones y que de alguna manera representaban los patrones de comportamiento o en las decisiones que se toman. Es decir, podría ser un patrón el escoger siempre a una persona celosa o controladora; o echarle la culpa de los errores a terceras personas.

Una cuarta recomendación hace referencia a la importancia de hacer una lista final con todas las características que queremos que tenga una nueva relación que buscamos atraer. También advierte que es conveniente escribir sobre todas las cosas que jamás volveremos a negociar con alguien porque son cosas que simplemente no nos dan plenitud y felicidad.