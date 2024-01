Video | Fue a pagar con monedas factura de luz por más de 3 millones de pesos y no se las recibieron

Un usuario de la empresa de servicios de energía en Valledupar quiso pagar su deuda de 3 millones 366 mil pesos utilizando monedas de diversas denominaciones. Sin embargo, contó que los funcionarios de la compañía se negaron a aceptar el pago.

Le recomendamos leer: “Se me subió el diablo y me fui encima de él”: colombiana que enfrentó a ladrones en Madrid

En las afueras de las oficinas de Afinia, otro ciudadano respaldó al usuario al documentar el incidente en un video, calificándolo como un acto de negligencia por parte de la empresa hacia el usuario que intentaba cumplir con su obligación financiera.

En el video, se escucha a un ciudadano expresar:

"Aquí está devaluada la moneda". Al parecer, el método de pago seleccionado por el usuario para saldar su deuda fue un gesto de protesta contra las tarifas elevadas que las empresas prestadoras de servicios en la Costa han estado imponiendo.

Le recomendamos leer: Bailarina de 25 años murió tras comer una galleta mal etiquetada

También protestó señalando que al usuario no le recibían el dinero porque es moneda. “¿Qué hacemos con las monedas? Afinia no recibe monedas. ¿Señor gerente Jorge Rivera usted no va a recibir las monedas del joven que tiene ganas de pagar”, puntualizó el hombre indignado