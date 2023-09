Las citas a través de aplicaciones como Tinder son cada vez más comunes en los últimos años debido a una combinación de factores sociales y tecnológicos. Sin embargo, los peligros a los que las personas están expuestas a través de esta forma de conocer gente siguen latentes.

Ese es el caso de Lex, una mujer con más de 12 mil seguidores, quien a través de su cuenta de TikTok, @nextlevellexuss, contó cómo su cita de Tinder le robó unos exclusivos pares de zapatos de 990 dólares

“Esta es una historia sobre cómo ese c... me robó mis Mary Jane Tabis que mi padre me compró como regalo de cumpleaños”, contó la mujer al referirse a sus zapatos de tacón que fueron hurtados.

La mujer recordó que su primera cita fue una noche en la que quedó con el hombre para encontrarse de forma casual en la calle y tomar algo esa noche. Aunque Lex asegura que no hubo ninguna conexión especial entre ambos, acordaron un segundo encuentro para seguir compartiendo, esta vez pasando la noche juntos.

En la mañana siguiente, ambos entablaron una conversación sobre moda y el hombre le expresó su gusto por los zapatos Tabis, lo que los llevó a pasar un tiempo admirándolos y debatiendo sobre estos calzados hasta que finalmente el joven se despidió.

El video fue tendencia en la red social de TikTok, especialmente en la comunidad estadounidense interesada en el mundo de la moda, quien se alarmó con lo narrado por la tiktoker y reflexionó en los comentarios sobre estas plataformas de citas.

A través de las redes sociales, la joven logró obtener apoyo de otros usuarios, quienes colaboraron para ubicar al hombre en Instagram. Fue en ese momento cuando la chica se percató de que los zapatos se los había regalado a su novia.

Inicialmente, el joven negó todas las acusaciones, pero finalmente se vio obligado a reconocer los hechos, ofrecer disculpas y devolverle sus zapatos.

El video logró tanto alcance, que actualmente cuenta con más de un millón de reproducciones y más de cuatro mil comentarios.