$!Video: Yakutsk, la ciudad más fría del mundo con temperaturas de hasta -60°C

congela y el aire frío hace que sea difícil no toser.

Hace un par de semanas, Yakutsk saltó a los titulares después de que una serie de tuberías reventadas provocaron que Artyk y Markha, dos pueblos cercanos, se quedaran sin calefacción durante varios días. Las temperaturas entonces eran menos 50 °C.

Las imágenes de televisión de la “gran congelación” que siguió mostraron a grupos de personas acurrucadas en franjas de mantas reunidas alrededor de estufas de leña improvisadas para mantenerse calientes. Parecía divertido, en cierto modo. Así que decidí venir a Yakutsk por mí mismo para averiguar cómo la gente se las arregla para sobrevivir y hacer algo parecido a la vida cotidiana, en el lugar más frío del mundo.

Las temperaturas de menos 40 °C se describen como “frías pero no muy frías” (me habían dicho sobre el noviembre “excepcionalmente cálido” del año pasado, cuando la temperatura no descendió por debajo de un nivel acogedor).