Con más de 150 celulares hurtados fueron capturados tres hombres en Bucaramanga

En una operación contra la comercialización de celulares hurtados en el norte de Bucaramanga fueron capturados tres hombres y recuperados más de 150 teléfonos.

Un golpe a la cadena comercialización de celulares robados fue propinado por la Policía tras la captura de tres hombres, dos nacionales y uno extranjero, que venían dedicados a este tipo de actividades licitadas.

Las autoridades informaron que a través de diferentes actividades de policía judicial e inteligencia adelantadas durante más de dos meses se logró recopilar información para llegar a los sitios donde se venían comercializando los teléfonos celulares.

“Estos sujetos, una vez hurtaban los celulares, iban a sitios clandestinos. Allí lo que hacen es alterar los sistemas de información y de identificación mediante unos programas para después de eso ponerlos en el mercado”, expresó el coronel Gustavo Adolfo Camargo Romero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Durante los allanamientos, que se realizaron en viviendas del norte de la ciudad, se incautaron 146 celulares por no acreditar propiedad o presentar el Imei borrado, cuatro celulares reportados por hurto, un celular reportado por hurto administrativo, un iPad por no acreditar propiedad, dos tablet, dos computadores portátiles, un disco duro, cuatro memorias USB, 100 repuestos de celulares, entre otros elementos.

Los capturados de 34, 35 y 36 años fueron enviados a la cárcel, bajo medida de aseguramiento, tras ser presentados en audiencias ante un juez de control de garantías.

“Estos resultados importados no se hubieran logrado sin la denuncia de las víctimas. La invitación a la ciudadanía es a que se cercioren bien de los lugares en donde compran los celulares, de eso tan bueno no dan tanto y no seamos parte de esta cadena criminal del hurto de celulares”, concluyó el vocero de la Policía.