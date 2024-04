Padre denuncia que su hijo fue torturado y muerto en un centro de rehabilitación de drogas

Hace aproximadamente cuatro meses, Davián fue ingresado en una fundación con el propósito de recibir tratamiento para superar su adicción a una sustancia estupefaciente. Sin embargo, el pasado lunes, 1 de abril, su familia recibió el cuerpo sin vida del joven.

Davián Ferney Cundumí Rodríguez, un joven de 20 años de edad, falleció aparentemente a causa de un paro cardiaco, aunque su familia está solicitando una investigación exhaustiva por parte de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Hace aproximadamente cuatro meses, Davián fue ingresado en una fundación con el propósito de recibir tratamiento para superar su adicción a una sustancia estupefaciente. Sin embargo, el pasado lunes, 1 de abril, su familia recibió el cuerpo sin vida del joven.

Según Háver Cundumí Sánchez, padre de Davián, su hijo fue ingresado al centro de rehabilitación ‘Al Taller del Maestro’, ubicado en Bosa, Cundinamarca, debido a su adicción a la marihuana. Afirma que, hasta donde él sabe, su hijo no presentaba ninguna otra complicación o dificultad de salud, por lo que le resulta extraño su repentino fallecimiento. Sospecha que podría haber sido sometido a algún tipo de castigo o tortura que resultó en su muerte.

“Era un muchacho sano, solamente consumía marihuana. Para evitar que él probara otras drogas o siguiera malos pasos, decidimos internarlo en el centro de rehabilitación. Nos dijeron que no podíamos visitarlo y el día que me autorizaron yo no pude porque estaba trabajando. El lunes me llamaron a las 9:30 p.m. porque lo habían llevado al hospital, dizque porque estaba enfermo. Me pareció raro y me contestó el representante de la fundación, me dijo que había fallecido, que le dio un paro cardiaco”, recordó el padre.

Así mismo, Háver relata que al acudir a la fundación en busca de respuestas, descubrió que a su hijo lo habían atado de pies y manos, supuestamente como una medida disciplinaria por intentar escapar del lugar.

“A mí me dijeron que iban a ayudarlo a dejar la marihuana y uno paga en la fundación con ese propósito, pero no para que le hagan daño. Yo estaba pagando 450 mil pesos al mes por su rehabilitación. Yo pedí acompañamiento de la Policía para llegar a esa fundación y que me mostraran los videos de las cámaras de seguridad. Allí se ve a mi hijo atado de pies y manos, como si fuera una bestia”, detalló el padre.

Agregó: “Eran dos pelados amarrados igual, y como a las 6 de la mañana mi hijo se nota que se sentía mal. Todo indica que lo dejaron toda la noche amarrado. A las 7 de la mañana lo pasaron de un lugar a otro, y a las 9 de la mañana lo soltaron... vi que mi hijo no podía con el peso de su cuerpo. A las 11 a. m. lo veo otra vez amarrado, lo torturaron y ellos me dicen que lo hicieron porque Davián había participado en un motín hace varios días, por eso lo estaban tratando así. Lo que yo vi en ese video es inhumano, yo pido que se haga justicia”.

Ante este hecho, Luis Alberto Téllez, representante legal de este centro de rehabilitación, mencionó que están a la espera del dictamen de Medicina Legal para determinar las causas del fallecimiento del joven. Afirmó que Davián no fue objeto de tortura y que no se le administró ningún tipo de medicamento o sustancia que pudiera haber causado un infarto.