Peatón murió tras ser arrollado por un automóvil en la calle 45 de Bucaramanga

Pedro Elías Chía Barajas, de 75 años de edad, fue atropellado por un vehículo cuando cruzaba la calle 45 de Bucaramanga. Veinte días después del accidente, falleció.

Pedro Elías Chía Barajas, de 75 años de edad, estuvo 20 días en un centro médico debatiéndose entre la vida y la muerte tras resultar gravemente herido en un accidente de tránsito.

El siniestro vial ocurrió el pasado 18 de marzo, aproximadamente a las 8:30 p.m., cuando la víctima se desplazaba a pie por la concurrida calle 45, frente al Hospital Psiquiátrico San Camilo, de Bucaramanga.

Por causas que son investigadas, en el momento justo en que el adulto mayor cruzaba la vía, fue arrollado por un automóvil.

Eliécer Chía, hermano de la víctima, señaló que él solía movilizarse por esta zona para dirigirse a su vivienda en el barrio Campo Hermoso, en el occidente de Bucaramanga.

“Nosotros le decíamos que no saliera casi, que estuviera en la casa, que mejor no caminara y menos por esa calle 45. Sin embargo, no les hacía caso a los hermanos. A veces ya, por la edad, se vuelven un poquito tercos”, dijo el familiar a Vanguardia.

Tras ser embestido, Pedro Elías fue llevado de urgencia por una ambulancia a la Clínica Bucaramanga. Sufrió un trauma craneoencefálico severo, entre otras complicaciones.

Pese a la atención brindada, la salud de Chía Barajas se fue deteriorando día a día hasta que este domingo, 7 de abril, terminó falleciendo.

“Sufrió un lesión en la cabeza. Alcanzó a salir de UCI, pero a los dos días murió. El golpe fue muy bravo para él”, añadió el hermano.

La Unidad de Criminalística de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se encargó de realizar la inspección técnica al cadáver, así como recopilar las evidencias sobre el siniestro vial.

El cuerpo del hombre, quien era oriundo del municipio de San José de Miranda, permanece en la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En lo que va del año, según las cifras de accidentalidad de Tránsito Municipal, siete peatones han perdido la vida en la capital santandereana (sin contar a los demás municipios del área metropolitana). La mayoría de víctimas son adultos mayores.