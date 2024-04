Ofrecen $15 millones de recompensa por información para hallar a los asesinos de dos hermanas en Tolima

Las víctimas fueron atacadas con arma de fuego, tras salir de su casa para encontrarse con supuestos amigos. Con este doble crimen ya son cinco las mujeres asesinadas este año en el Tolima.

Las jóvenes fueron asesinadas a disparos.

Luego del asesinato de dos hermanas, de 13 y 23 años de edad, registrado en zona rural del Guamo, Tolima, las autoridades locales y departamentales decidieron ofrecer una millonaria recompensa para poder recopilar información que permita esclarecer este hecho violento.

En total son $15 millones los ofrecidos para poder dar con el paradero del responsable de este doble crimen. Laura Camila y Angie Gómez, como fueron identificadas las víctimas de este violento hecho, fueron atacadas al interior de una vivienda, ubicada en la vereda Pringamosal Tuno.

“Desde la Gobernación del Tolima rechazamos cualquier acto de violencia contra la mujer; por eso, estamos en el municipio de El Guamo para pedir apoyo a la Policía, al Ejército, a la Alcaldía Municipal y capturar a estos delincuentes”, dijo el secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, Guillermo Alvira, al terminar el consejo extraordinario de seguridad desarrollado en las últimas horas.

A esta hora, las autoridades avanzan con las investigaciones judiciales. “La Policía ya tiene una línea investigativa en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación. Tenemos un programa metodológico y pronto estaremos dando resultados de este doble homicidio”, aseguró el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía del Tolima.

Según datos entregados por la Policía, en lo corrido de este 2024 en este municipio se han presentado cinco homicidios en los que tres mujeres han perdido la vida.

Así fue el macabro hallazgo

Según un familiar, las hermanas salieron de su casa para encontrarse con amigos y terminaron en la finca donde ocurrieron los hechos. Un mensaje enviado por una de las niñas alertó sobre un supuesto secuestro, aunque la familia duda de su autenticidad debido al tiempo transcurrido entre el incidente y la recepción del mensaje.

“Una de las niñas alcanzó a enviar un mensaje a la mamá por WhatsApp. Decía que la ayudaran y que estaban secuestradas. Pero la mamá piensa que eso no lo escribieron las niñas porque el hecho ocurrió como a la 1:00 a.m. y el mensaje lo recibió después de las 6:00 a.m. Eso es lo que no concuerda”, contó a El Tiempo un familiar.

La madre, al recibir este mensaje, se dirigió a la finca donde encontró a sus hijas muertas. Las autoridades informaron que las jóvenes fueron atacadas con armas de fuego, y hasta el momento no se sabe nada sobre los amigos que las acompañaban.