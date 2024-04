Así cayó hombre que intentó asesinar a una mujer con un destornillador

Las autoridades de Villeta, Cundinamarca, continúan investigan por qué este hombre agredió a la víctima, y si hay más personas implicadas en este brutal ataque.

El hombre fue capturado 72 horas después del ataque.

Compartir

Mientras Valentina Vásquez Komman continúa bajo observación médica en un hospital, las autoridades dieron a conocer que hallaron y capturaron al hombre que intentó asesinarla en zona rural del municipio de Villeta, Cundinamarca.

“En trabajo mancomunado con la Policía Nacional, la Sijin, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Municipal de Villeta y la Gobernación de Cundinamarca se capturó en menos de 72 horas al presunto agresor de Valentina Vásquez”, aseguró Yosimar Reyes, alcalde de Villeta.

El presunto agresor, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue capturado con ayuda de la comunidad que entregó detalles específicos de esta persona. Así mismo, la recompensa ofrecida fue uno de los factores claves para la rápida detención del señalado criminal.

Lea aquí: Hallan restos humanos en pozo de agua de Barrancabermeja: fue usado para disponer cuerpos de desaparecidos en el conflicto

“Seguimos trabajando por la seguridad y la tranquilidad de todos los villetanos. No será tarea fácil, pero con la comunidad, trabajando articulados, vamos a lograr el municipio que tanto queremos... Denuncien, aquí vamos a estar con mano dura y firme”, agregó el alcalde Reyes.

Tras conocerse la captura de este sujeto, la familia de Valentina ahora espera que la justicia le imponga un castigo ejemplar y además, conocer por qué intentó asesinarla. “Gracias Sijin de Villeta por devolvernos la paz. Le pido a todas las autoridades que pongan sus energías, su conocimiento y su trabajo en este proceso y que este hombre no quede suelto y este grave hecho no quede impune”, expresó un familiar de Valentina.

El brutal ataque

Este violento episodio se registró cuando Valentina se encontraba haciendo ejercicio en el sector conocido como Alto de la Cruz, allí fue abordada por un hombre, quien sin motivo alguno la agredió con un palo, piedras y hasta con un destornillador.

Le sugerimos: Video: Así se roban las motocicletas en sectores residenciales de Floridablanca

“Yo subí hasta el primer mirador. Tomé una foto, publiqué mis estados y después apareció un señor. Lo saludé y me dijo: muy bonita la vista. Yo le dije, sí señor. Cuando ya me di la vuelta, sentí el palazo en la parte de la cabeza. Quedé un poco aturdida, pero no perdí el conocimiento. Él como vio que no perdí el conocimiento, se me fue encima, me tiró al piso, intentó coger una roca gigante y aplastarme la cabeza. Él dijo que me quería matar, que me quería matar y que me quería matar”, contó a Noticias Caracol, Valentina.

La joven, quien es instructora de Taekwondo, comenzó a defenderse poniendo en práctica sus conocimientos en artes marciales y así logró escapar del agresor.

“Me golpeó con puños y con piedras. Intenté pararme porque lo bloqueé con una patada, entonces comienza a empujarme para descender la montaña. Me dejé caer, cuando caí, él se me fue encima a intentar golpearme, yo lo que hice fue meter las piernas, empujarlo y él se resbaló montaña abajo. Lo que hice fue escalar, escalar y salir corriendo. Llamé (en el celular), la última llamada que tenía era del papá de mi hijo y logré llamar por videollamada y le dije ‘llame a la policía me están matando’”, agregó al citado medio Valentina.

El sujeto, según recuerda Valentina, estaba enceguecido de ira y solo quería matarla, por lo cual comenzó a perseguirla y logró alcanzarla nuevamente. En ese momento continuó con el brutal ataque.

Pese a los gritos de auxilio de Valentina, asegura, no recibió ayuda de quienes presenciaron el brutal ataque. “Él me comienza a asfixiar, yo volteé y venía un muchacho sin camisa corriendo con unas señoras. Yo comencé a gritar: me está matando, me está matando, auxilio. Ellos se devuelven, es lo más trágico. ‘Me enviaron a matarla, la tengo que matar’. Yo le dije, déjeme ir. Me dijo ‘corra porque la voy a matar’”.

No olvide leer: Atención: Gobierno ‘congela’ los diálogos de paz con la guerrilla del Eln

Como pudo la mujer logró soltarse de las manos del desconocido y correr hasta llegar a una patrulla de la Policía, cuyos uniformados la trasladaron hasta un centro asistencial, donde se encuentra en delicado estado de salud.