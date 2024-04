Supuesta red de servicios sexuales extorsionó a 120 hombres en Bucaramanga por $2.000 millones

Una organización delincuencial en el ámbito nacional conformada por cuatro mujeres y un hombre, denominada ‘Las Camaleonas’, alcanzó a recaudar más de $2 mil millones por extorsión a un centenar de hombres en Bucaramanga que cayeron en su modus operandi.

El Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía Tercera Especializada de Santander lideraron la investigación en el que más de 120 hombres, la mayoría residentes en Bucaramanga, aseguraron ser víctimas de extorsión entre el 2021 y 2024.

La banda denominada ‘Las Camaleonas’ alcanzó a recaudar, en ese periodo de tiempo, la suma de $2 mil millones.

Las capturas de los cinco integrantes de la red delincuencial que ofrecía supuestos servicio sexuales por internet se realizaron en Bogotá, Medellín y Quindío.

Así operaban ‘Las Cameleonas’

De acuerdo con la información del coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director del Gaula de la Policía Nacional, la líder de la organización era una mujer conocida como ‘La Reina’, capturada en la localidad de Tunjuelito en Bogotá.

Su labor era la de usurpar imágenes de atractivas mujeres que ofrecían este tipo de servicios a través de plataformas digitales y hacer los montajes. Habría creado más de 115 perfiles falsos.

“Una vez hacía los montajes, pagaba a una reconocida plataforma para que publicara los perfiles y así compartírselos a sus cómplices recluidos en centros penitenciarios desde donde atraían a las futuras víctimas”, señaló el coronel Alfonso.

Cuando las víctimas buscaban servicios sexuales en redes sociales e internet, las supuestas mujeres les enviaban fotos y videos íntimos hasta lograr que sus víctimas hicieran lo mismo, desconociendo que eran criminales hombres recluidos en cárceles del país.

El segundo capturado fue un sujeto conocido con el alias de ‘El Gerente’, en el barrio Granizal de Medellín. Su labor era contactar a las víctimas y manifestarles que la página había presentado un supuesto bloqueo por uso indebido y debía pagarle a la modelo cerca de $120 mil o $150 mil.

“Si se negaban, amenazaban con publicar sus fotos y videos íntimos en redes sociales y a los familiares, acusándolos de pedófilos y violadores, pero si pagaban, seguían las extorsiones con un mayor valor”, contó el director del Gaula de la Policía.

Durante siete meses de investigación, además, se conoció que ‘Las Camaleonas’ creaban cuentas en aplicaciones de billeteras digitales para recaudar el dinero de las extorsiones y desviar las investigaciones.

Las encargadas de la recolección de estos dineros fueron identificadas con los alias de ‘Yeya’ y ‘Eliz’, capturadas en el sector de San Victorino en Bogotá y en el barrio Santo Domingo de Soacha, Cundinamarca. También vinculada a esta acción fue detenida en la ciudad de Armenia, Quindío, una mujer identificada con el alias de ‘Eliz’.

Las cinco personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía por los delitos de extorsión y concierto para delinquir.

El relato de una de las víctimas

Uno de las víctimas manifestó que ingresó a la página que ofrecía los servicios sexuales y cayó en la extorsión de ‘Las Camaleonas’.

“Esa página me envió a hablar con una persona por WhatsApp. Como no accedí a pagar me hicieron montajes de que era pedófilo y violador. Pagué inicialmente $200 mil y al final fueron más de $3 millones. No tenía más dinero y me tocó acudir al Gaula”, dijo la víctima.

El Gaula de la Policía Nacional invitó a no caer en este tipo de extorsión y pedir asesoría a través de la línea gratuita nacional 165.

