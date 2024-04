Motociclista murió tras quedar debajo de las llantas de una tractomula en la vía a Morrorrico

Un motociclista perdió la vida tras colisionar contra un vehículo de carga en la vía a Morrorrico, Bucaramanga. La Dirección de Tránsito investiga el siniestro vial.

Un grave accidente de tránsito se presentó sobre las 11:40 a.m. de este domingo, 14 de abril, en la vía nacional que comunica a Bucaramanga con Pamplona, Norte de Santander, justo frente a la estación de Terpel de Morrorrico.

En el hecho se vieron involucradas dos motocicletas que, al parecer, bajaban desde la comuna, y una tractomula que iba en sentido contrario.

Por causas que son investigadas, los tres vehículos colisionaron. El que llevó las de perder fue el conductor de una de las motos, quien quedó debajo de las llantas del vehículo de carga.

“Ayúdenlo, ayúdenlo a él. Por favor, ayúdenlo “. Esos eran los angustiosos llamados de una mujer que pedía afanosamente ayuda para esta persona.

No obstante, testigos que presenciaron el hecho no se atrevieron a sacar al hombre hasta tanto no llegaran las ambulancias.

En videos quedaron registradas las dramáticas escenas en los que la víctima era rescatada, evidenciando una grave lesión que sufrió en su pierna izquierda.

Paramédicos lo llevaron de urgencia a la Clínica La Merced de Bucaramanga. Minutos después, se confirmó el fallecimiento de esta persona, de quien aún se desconoce la identidad.

Al ser consultados sobre este accidente, el Sistema de Emergencias Médicas de la Alcaldía de Bucaramanga, SEM, no entregó ningún tipo de información a los medios de comunicación.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga hizo presencia en el lugar para regular el tráfico y levantar el croquis del siniestro vial.