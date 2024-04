Hombre que le propinó brutal golpiza su hijo de nueve años en Bucaramanga fue capturado por la Policía

Las imágenes en donde el menor de edad es golpeado brutalmente por su padre se hicieron virales. Los hechos ocurrieron en un inquilinato del barrio La Feria de Bucaramanga, durante el pasado fin de semana.

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que se registra un grave caso de maltrato intrafamiliar hacia una menor de edad, generando todo tipo de rechazos por parte de la ciudadanía ante los violentos actos.

“Por qué me dice mentiras mamagüevo, por qué me dice mentiras. Pídale disculpas”, son algunas de las palabras que pronuncia el agresor mientras sujeta fuertemente al niño de su camiseta, para golpearlo en retiradas ocasiones en la cabeza y en el rostro.

Vanguardia pudo establecer que estos hechos se registraron en la noche del pasado domingo, 14 de abril, al interior de una vivienda de la calle 14 con carrera 12 del barrio Gaitán, en el occidente de Bucaramanga, que funciona como inquilinato.

Justamente fueron otros residentes de este inmueble los que grabaron la brutal agresión y dieron aviso a la Policía Metropolitana, que llegó minutos después de los hechos.

“Lo voy a denunciar (...) Así no, aquí. Me da pena, así no se castigan a los hijos”, dijo el sujeto que grabó la golpiza, quien junto a demás personas logró ponerle fin a la agresión.

🔴#Judicial | La Policía reportó la captura de Mayco Jackson Ferrero Mendoza, de 34 años, quien quedó registrado en un video agrediendo brutalmente a su hijo de 9 años. Los graves hechos sucedieron en un inquilinato del barrio La Feria, en #Bucaramanga. pic.twitter.com/SMpPq5y14x — Vanguardia (@vanguardiacom) April 16, 2024

La Policía reportó que una vez se tuvo conocimiento de los hechos una patrulla hizo presencia en el sitio mencionado y lo primero que notaron los uniformados fue al niño visiblemente lastimado.

Los inquilinos suministraron el video a las autoridades y ante los señalamientos se efectuó la captura de este hombre de 34 años de edad, identificado como Mayco Jackson Ferrero Mendoza por el delito de violencia intrafamiliar.

El menor de 9 años de edad, hijo del acusado, fue trasladado en primera instancia a la Comisaría de Familia del barrio La Joya

“Por parte del Grupo de Protección de la Infancia y Adolescencia trasladamos al niño a la Comisaría La Joya, donde mediante informe dejamos a disposición al niño para que se le verifiquen y restablezcan sus derechos”, se lee en el reporte de la Policía.

Adicionalmente, tuvo que ser llevado a la Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita, Uimist, para valoración médica ante las heridas sufridas por parte de su padre.

“Posteriormente el niño fue conducido hacia la Fundación Fulmiani, en donde finalmente es ubicado y se encuentra bajo protección”, agregaron las autoridades.

Ferrero Mendoza fue presentado este lunes, 15 de abril, en audiencias concentradas por parte de la Fiscalía. Aunque no se allanó a los cargos imputados, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

*Vanguardia se abstiene de publicar el video ante la dureza de las agresiones que comprometen a un menor de edad.