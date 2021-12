Accidente habría sido ocasionado por ‘piques’ en la autopista a Piedecuesta

“Lo que me pasó pudo haber terminado en una tragedia, dice Franchesco Mantilla, conductor del Chevrolet Spark que resultó accidentado junto a tres vehículos sobre la autopista entre Floridablanca y Piedecuesta, este martes en la noche.

Transitaba con tranquilidad junto a un familiar en su carro vinotinto, en sentido norte - sur, cuando fueron sacudidos con fuerza.

“Estas personas pasaron a toda velocidad y me atropellaron. Di vueltas en la vía cerca del Hotel Ventura”, relató sobre dos autos que – según él – irían haciendo ‘piques’ con otros vehículos.

“Primero, uno de esos pasó a toda velocidad y estoy seguro de que le ganó la curva; me estrelló en la parte de atrás, mi carro se fue contra la jardinera, rebotó y di ‘trompos’.

“Pero como eran de ocho a diez carros, otro que también venía muy rápido no pudo frenar y al quedar yo atravesado me terminó embistiendo. Como tres o cuatro veces me logró pegar”.

En ese caótico momento, con su Spark fuera de control, Mantilla asegura que un camión de placas XVY-961, que transportaba pollos por la zona sin tener que ver en el accidente, también quedó involucrado en el golpe.

“Ese me chocó, pero me frenó. Si no fuera por el camión yo hubiera terminado en la cuneta, o no sé cuál hubiera sido el final”, asegura.

La sacudida fue fuerte, pero la indignación de ciudadanos como Franchesco es aún mayor, ya que - insiste - “estas son personas irresponsables que manejan los carros a estas velocidades y no les importa absolutamente nada”.

Lo dice pensando en sus dos hijas y en que pudieron haber quedado huérfanas de haber sido peor. Aunque por fortuna no fue así.