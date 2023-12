Alerta: Con un control le abrieron el carro en el parqueadero de un supermercado en Bucaramanga y le hurtaron un bolso

“Yo no tengo ni el vidrio partido, parece que es con un control desbloquean las alarmas y abren el carro. Yo tenía el bolso en el baúl, saqué el celular y la tarjeta débito para hacer compras, lo demás lo deje ahí. Cuando salí, llegué a mi casa para descargar lo comprado y ya no estaba el bolso”, dijo la víctima, una mujer de 24 años y empleada pública del Sena.

La mujer de 24 años añadió que los ladrones pretendían seguir usando la tarjeta y afortunadamente, tras la denuncia, en el mismo establecimiento no les aceptaron el pago.

“Cuando me llegaron los mensajes, me fue hacia la tienda y allá me tenían los documentos, se la pistearon que estaban haciendo compras con mi tarjeta. Vimos las cámaras y ahí se ve a estas dos personas. La muchacha me dicen los empleados que llevaba el bolso dorado, así era el mío”, concluyó la víctima.

Toda esta situación ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y la mujer espera que con su testimonio las autoridades investiguen para saber quién está detrás de esta modalidad de hurto, así como también que los parqueaderos refuercen las medidas de seguridad.

Las cámaras de seguridad del estacionamiento serán revisadas para el proceso investigativo.

La Policía insiste a los conductores en que dejen sus vehículos en un parqueadero legal, pero si no es posible, recomienda no dejar objetos de valor dentro del mismo y revisar bien qué dispositivos de seguridad, como la alarma, estén adecuadamente instalados o activados.