Han sido 90 días de incertidumbre, desasosiego, angustia, porque desde la noche del 21 de julio no han tenido noticias suyas. Nadie se ha comunicado con la familia ni siquiera para pedir una recompensa.

“No sabemos por qué se lo llevaron, porque no somos adinerados. Nunca tuvimos problemas con la comunidad. No se conocieron amenazas. No encontramos explicaciones. Lo único que pido es que le respeten la vida, es un adulto”, manifestó con su voz entrecortada Vilma, con quien Víctor lleva 40 años de casado.

Justo en septiembre estaban de aniversario. La tristeza que embarga a la mujer y a los tres hijos es grande. Todos temen que su salud se haya complicado, pues tendría problemas en las rodillas y sufre de depresión en momentos de estrés.

Movida por el desespero, Vilma les pide a quienes hayan visto algo que aporten información en la investigación. Cualquier dato es valioso.