Giro en caso violencia intrafamiliar: mujer apuñalada en Bucaramanga por su expareja también fue capturada

En las imágenes se observa a la mujer con una herida abierta en la frente, golpes y manchas de sangre en diferentes partes del cuerpo.

Ante esta situación, un vigilante quien se percató de la agresión contra la mujer, inició la persecución del sujeto y con el apoyo de uniformados de la Policía lograron su captura en la carrera 14 con Quebrada Seca.

En dicho lugar la mujer le manifestó a los uniformados: “Él me ha apuñalado varias veces. Me rompió el labio, me lesionó en el cuello y en la frente. Lo he denunciado muchas veces en la Fiscalía, pero no hacen nada”.

Sin embargo, la sorpresa que se llevaron los policías fue presenciar que la expareja se habría agredido mutuamente con el arma cortopunzante. El hombre sufrió lesiones, al parecer causadas por la mujer, en el pecho y una mano.

"Los dos ciudadanos fueron capturados momentos en que se agredieron con arma cortopunzante, causándose lesiones con heridas abiertas en varias partes del cuerpo. Fueron capturados por lesiones personales reciprocas", señala el reporte de las autoridades de Bucaramanga.

Así las cosas, tanto la mujer, de 57 años, como el hombre de 39 años, fueron privados de la libertad y dejados a disposición de la autoridad judicial competente por el presunto delito de lesiones personales reciprocas.

Sin embargo, antes de ser presentados ante un juez de control de garantías estas dos personas fueron llevadas a centros asistenciales, donde les brindaron la atención médica correspondiente y les saturaron las heridas, por fortuna las lesiones no fueron profundas ni de gravedad.

Según pudo establecer Vanguardia, luego de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, tanto la mujer como el hombre fueron dejados en libertad.

Por ahora, las autoridades continúan investigando el motivo de estas agresiones que, al parecer, se han presentado en varias ocasiones. Este hecho, generó rechazo entre los internautas.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, por medio de la estrategia Patrulla Púrpura, invita a las mujeres a denunciar cualquier caso de violencia de género, a través de las líneas de atención como el 123, 155, 122, entre otras.