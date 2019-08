Desde la Cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo, en Girón, hasta el Instituto Nacional de Medicina Legal, en Bucaramanga, será trasladado hoy Juan Guillermo Valderrama Amézquita, acusado de desaparecer y asesinar a la sargento de Carabineros de Chile, Ilse Amory Ojeda, en zona rural de Rionegro, Santander, en marzo pasado.

El procesado será valorado psiquiátricamente por un grupo de expertos para establecer con exactitud si al momento de cometer el hecho tenía la capacidad de saber lo que estaba haciendo o estaría por fuera de la realidad.

“Sencillamente lo que la Fiscalía quiere es determinar unos comportamientos frente a la situación que a él se le presentó, por eso, a través de unos peritazgos de Medicina a Legal se van a determinar los comportamientos”, indicó uno de los abogados defensores de Valderrama Amézquita.

El penalista aseguró que así como el ente investigador solicitó esta pruebas, ellos también harán lo propio para obtener esta evidencia con miras a la etapa de juicio.

Es de recordar que esta petición surgió a raíz de que en las audiciones preliminares, realizadas entre el 27 al 30 de abril pasado, Flor Alba Cely, abogada defensora de Juan Guillermo, solicitó un examen mental para su cliente, argumentando que un accidente ocurrido hace varios años, le había provocado algún problema de orden psiquiátrico.

Para entonces la juez no aceptó dicho examen, pues no era procedente en esa etapa procesal.

“La defensa lo que va a tratar de hacer a través de unos profesionales, muy similares o de pronto con más capacidades a los de Medicina Legal, es entrar a demostrar lo que en su momento se habló. Queremos demostrar cuál era la capacidad mental de Valderrama al momento de los hechos que se le están imputando”, agregó el abogado.

Se espera que con los resultados de estas pruebas, la Fiscalía presente en los próximos días el escrito de acusación.

Confían en la justicia

Desde Chile, Alejandra Margarita Ojeda, hermana de Ilse Amory, manifestó sentirse tranquila con estas pruebas y confía en la justicia colombiana.

“Nos sentimos tranquilos respecto a esos exámenes porque una persona con síntomas de locura no los manifiesta de un momento a otro sin haber existido un historial previo. Más si estuvo en la Policía y tuvo que pasar por exámenes psicológicos y físicos antes de vincularse a la institución” explicó la familiar.

Aunque está segura que el examen no favorecerá a Valderrama, manifestó que en dado caso de declararse enfermo mental, ellos buscarán una segunda opinión médica.

“Este hombre no es loco, es malvado no más. Entendemos que es una formalidad de la justicia para que se condene a un hombre con todas las cartas sobre la mesa y seguros de que estuvo cuerdo. Hizo un crimen muy organizado y no hay por donde ver que haya estado loco, es más a un psicópata por no empatizar con el sufrimiento de otro”, finalizó Alejandra.

Se conoció además que, desde el país austral, la Fiscalía de ese país enviará pruebas que permitirán avanzar en la investigación.