Mujer denunció que hombre se tocó frente a ella en un bus, en Santander

Impotencia, rabia, vulneración... Son tan solo algunos de los sentimientos que siente una mujer de 36 años quien el pasado 28 de marzo fue víctima de un acosador sexual que se masturbó delante de ella mientras viajaba en un bus en la vía Barrancabermeja – Bucaramanga.

Según relató la víctima, luego de realizar unas diligencias en el Puerto Petrolero, llegó hasta la Terminal de Transportes hacia el mediodía, allí sí notó que un hombre la miraba de manera insistente, «me preguntó que si iba para Bucaramanga, le contesté que sí, entonces me señaló el bus y yo le agradecí».

La víctima tomó su puesto en el bus y el hombre se le hizo al lado, pero ella en un comienzo no vio nada raro en la conducta.

«Yo me quedé dormida y cuando me levanté, vi que se estaba tocando, entonces empecé a escuchar ruidos extraños, me miraba de una manera libidinosa mientras se masturbaba. Saqué entonces mi celular y comencé a garbarlo para tener las evidencias».

Dice la víctima que muchos la criticaron por no actuar de inmediato por vías de hecho, pero ella asegura que al tener conocimiento de la justicia penal, decidió en ese momento hacerlo por la vía legal.

«Para esos están las autoridades, tomé la evidencia de como este descarado se estaba masturbando. Yo, que me considero una mujer fuerte, me sentí totalmente intimidada, helada».

Fueron varios los minutos en los que tuvo que vivir esta experiencia. Cuando ya tuvo la evidencia en su poder, se acercó al conductor para informarle sobre lo ocurrido.

«Lo que me dijo el conductor es que la empresa de transporte no tiene protocolos para ese tipo de conductas; no sabía qué hacer, no me prestaba atención, yo temblaba y eso que soy adulta, cómo será con una niña».

Al ver que nadie reaccionaba, la víctima llamó a la Terminal de Transportes de Bucaramanga para que informaran a la policía y algunos uniformados estuvieran presentes cuando el bus llegara.

«El conductor actuó en la lógica y no permitió que los pasajeros se bajaran hasta que no llegamos a la Terminal. Pero cuando llegamos, la Policía aún no estaba esperando, demoró varios minutos en llegar. Mientras yo mostraba las evidencias para que el hombre fuera individualizado, el abusador se fue de manera sigilosa y salió por la puerta cuatro. Se escapó ante la mirada de los uniformados quienes no actuaron con rapidez».

«Me siento frustrada y violentada, pero voy a hacer todo lo posible para que se a ubicado porque este es un hombre con un perfil de violador, que más mujeres no tengan que pasar por lo que yo pasé».