“Nadie me va a devolver a mi padre”, a la cárcel fue enviado alias ‘Cejas’ por homicidio de vendedor de aguacates en Bucaramanga

Familia dice que nada le devolverá a su ser querido

Durante las audiencias se destacaron dos intervenciones. Una de ellas la de Johan Andrés Joya Delgado, alias ‘Cejas’, que pidió disculpas a los seres queridos de Delio, aunque no aceptó los cargos por el delito de homicidio agravado.

“Le pido muchas disculpas a los familiares que me perdonen. Estoy arrepentido de corazón... y los cargos no los acepto”, dijo Joya Delgado.

Y la segunda intervención, la de una de las hijas de Delio Hernández Durán que pidió una condena ejemplar y manifestó que nadie le devolverá la vida a su padre.

“Pido que se le aplique toda la ley porque mi papá no tuvo tiempo ni de defenderse. No tuvo tiempo ni de reaccionar. Quedo sin el afecto, sin el calor de mi padre. Por qué usted no pensó. Nadie me va a devolver a mi padre”, expresó una de sus hijas en la audiencia.

Johan Andrés Joya Delgado, alias ‘Cejas’, al no aceptar los cargos podría afrontar una pena de 400 a 600 meses de prisión. Sin embargo, su abogado defensor manifestó que llegarían a un preacuerdo con la Fiscalía en la etapa de juicio.