Nuevo caso de maltrato animal se registró en Bucaramanga: ya son tres hechos en menos de una semana en Santander

Hay preocupación entre los defensores de los derechos de los animales por los últimos casos de maltrato en Santander que han quedado registrados en cámaras de video y cuyos agresores no han sido judicializados.

El último hecho lo grabó un habitante del barrio Bolarquí de Bucaramanga, en la carrera 28 con calle 55, en el que se aprecia en el patio de un primer piso de un edificio de apartamentos como un hombre le pega varios puños a un gato.

“Si no va a entender que los animales sienten, pero que no dejan de comportarse como animales, es mejor no tenerlos en viviendas y menos en apartamentos. Este sujeto le pega puños a un animal indefenso, es un serio caso de maltrato animal que debe ser investigado por la Fiscalía”, señaló una persona que compartió el video en redes sociales.

La Fiscalía General de la Nación cuenta con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, Gelma, en el que las personas pueden denunciar los casos de agresión.

Es de recordar que la leyes colombianas estipulan el delito de maltrato animal y lo castigan con quien lesione a un animal puede tener una multa entre los 5 y los 50 salarios mínimos. En caso de provocarle la muerte, podría afrontar una pena en prisión de 12 a 36 meses de prisión.

