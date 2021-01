Tras ser arrollada por una camioneta mujer murió en Girón

Alba Luz Hernández Pedroza tuvo una muerte trágica en Girón. Fue atropellada por una camioneta mientras dormía sobre la carretera. No era la primera vez que lo hacía, pues sería habitante de calle y desde hacía años deambulaba por la ‘Villa de los Caballeros’.

El accidente fue impactante. Los vecinos aún no salen del asombro. No entienden cómo el conductor de la Nissan, modelo 2018, no vio el ‘bulto’ atravesado en la vía ni ¿por qué se no se detuvo antes de pasarle por encima? Este es uno de los interrogantes que ronda por la zona.

¿Cómo pasó?

Alba Luz, de 50 años, se había quedado dormida arropada con una sabana blanca en la ‘mitad’ de la calle 37 con carrera 27, cuando hacia las 7:30 de la mañana el peso del automotor la estremeció.

“Antes de acostarse dio muchas vueltas, se veía como enferma y me sorprendió que tenía tapabocas. Hasta que se atravesó en la vía y pasó el accidente. Él dice que no la vio; paró adelante y vino; yo le dije: imposible que no la haya visto”, manifestó un habitante de la cuadra.

Algunas versiones apuntan a que el conductor se habría ido antes de que se la llevaran a un centro médico, otras por el contrario aseguran que el hombre de 32 años se habría quedado a cumplir la diligencia.

Agonizante, Alba Luz fue auxiliada por los bomberos, quienes la trasladaron hacia el hospital de Girón.

El peso del carro le habría ocasionado un trauma craneoencefálico severo así como un trauma de tórax cerrado, lesiones que finalmente le ocasionaron la muerte antes de que fuera remitida al Hospital Universitario de Santander, HUS, de Bucaramanga.

El vehículo que le pasó por encima pertenecería a una escuela de conducción.

“Eso es lo que más sorprende, porque lo primero que le enseñan a los alumnos es “estar pendientes siempre de la vía”, decían.

¿Estaría enferma?

Los vecinos aseguran que cuando vieron a Alba Luz, a las 5:30 de la mañana, llamaron la atención de las autoridades.

“Estaba frente al parqueadero de un vecino que necesitaba salir a trabajar, entonces él le dijo que se corriera.

“No sé qué tendría la señora, pero no era capaz de pararse. Lo que hizo fue rodar como hacia el otro andén, pero llegó hasta la mitad de la calle y ahí los carros se corrían”.

Llamaron a la Policía para que la movieran, pero ya era demasiado tarde.