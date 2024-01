$!Turista se ahogó en el río Suárez: su familia busca ayuda para darle un último adiós

Una placentera excursión para una familia originaria del municipio de Susa, Cundinamarca, se tornó en tragedia el pasado lunes 8 de enero en Barbosa, al sur de Santander, cuando decidieron disfrutar de un día de baño en el río Suárez. La jornada se vio empañada con el ahogamiento de Jesús David Arredondo Bustos, uno de los miembros de la familia, en la zona conocida como Tres Pailas del mencionado río.

“Vinimos ese día para explorar. Al principio, almorzamos en Barbosa y luego nos dirigimos al río, ya que mi hermano quería nadar. Se sumergió y se quedó en la orilla; le advertí que tuviera precaución, ya que no conocía el río. Resultó que había una corriente y otra que subía, creando un remolino que gradualmente lo atrapó”, narró Samuel, el hermano del fallecido, a Vanguardia.

El familiar relató que, gradualmente, Jesús David se perdió entre las aguas, arrastrado por la fuerza implacable de la naturaleza. “Le grité que regresara, que no se aventurara hacia allá, pero se deslizó hacia el centro del río porque los remolinos ya lo estaban atrapando. Lo último que vi de él fue una sonrisa; no sé si estaba despidiéndose. A pesar de sus esfuerzos y brazadas, no logró salir”, añadió el hermano.

En ese momento, según los seres queridos, los bomberos no estaban presentes en el lugar debido a que estaban atendiendo otras emergencias de personas que lograron ser rescatadas de morir ahogadas. Cuando finalmente llegaron al lugar, no quedaba rastro de Arredondo Bustos.