Video captó el momento exacto del robo a lujoso carro convertible: entre tres sujetos se llevaron un Rolex

En la tarde del pasado sábado, 20 de enero, tres sujetos que iban en moto atracaron a Jhon Nicolás Moreno Díaz, quien se movilizaba en un Mercedes convertible en Bogotá, y portaba un costoso reloj Rolex.

El hurto se produjo cuando el vehículo iba descapotado y era visible el lujoso reloj que llevaba el propietario. En un video captado se ve el momento exacto cuando los ladrones apuntan con el arma de fuego a la víctima para que este entregue la prenda de valor.

Además: Millonario atraco en Bogotá: Cuatro sujetos abordaron al conductor de un lujoso carro convertible

"Ya iba para mi casa cuando me di cuenta que me venían siguiendo. Me abordaron en el semáforo y me exigieron que les diera el reloj: un Rolex", le dijo el conductor a la Unidad Investigativa de El Tiempo.

El carro le pertenece Jhon Nicolás Moreno Díaz, quien es un administrador de empresas y hace transacciones de bolsa. Las autoridades ya se pusieron en contacto con él para acompañarlo en el proceso judicial en contra de los delincuentes, a quienes se logran identificar por las placas de las motos.