Daniel Sancho tiene hematomas y heridas: nuevos detalles en el juicio

La Fiscalía ha imputado a Daniel Sancho tres cargos: asesinato premeditado, ocultación del cadáver y destrucción de la documentación de la víctima. Estos cargos podrían llevar a una condena máxima de pena de muerte por el asesinato de Edwin Arrieta.

A raíz de la restricción impuesta por el juez a los medios de comunicación y la prohibición de divulgar información sobre el desarrollo del juicio, se ha limitado significativamente el acceso a detalles sobre el proceso legal de Daniel Sancho en Tailandia, donde enfrenta acusaciones por el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta.

La Fiscalía ha imputado a Sancho tres cargos graves, incluyendo asesinato premeditado, ocultación del cadáver y destrucción de pruebas, lo que podría conllevar una condena de pena de muerte.

Este juicio, que comenzó el martes, está programado para extenderse durante un mes, durante el cual más de 50 testigos serán llamados a declarar en el tribunal de Samui con el objetivo de esclarecer los hechos.

Sancho tiene hematomas y heridas

A pesar de las restricciones rigurosas impuestas al proceso, algunos detalles sobre los primeros días del juicio han trascendido, incluida la impactante apariencia de Sancho, quien asiste a las audiencias con grilletes en pies y manos, lo que ha resultado en lesiones físicas visibles. Además, se ha reportado que durante una de las sesiones, Sancho hizo una declaración controvertida alegando que la policía lo había engañado, lo que provocó una reacción del juez para mantener el orden en la sala.

Durante los primeros días del juicio, se ha palpado cierta tensión en el ambiente. Sancho ha solicitado un cambio de traductor, argumentando que la traducción no refleja lo que él desea comunicar. Además, se le ha permitido al acusado interrogar a los testigos, lo que ha generado momentos incómodos, como cuando una testigo se apartó de él por miedo.

En otro orden de cosas, se ha informado que el abogado de oficio tailandés Aprichat Srinuel, a cargo de la defensa de Daniel Sancho, se quedó dormido durante la audiencia.

¿Complicidad entre Rodolfo Sancho y su hijo?

Se ha destacado la complicidad entre Daniel y su padre, quien ha brindado un fuerte respaldo a su hijo en diversos momentos del juicio. Por otro lado, no se han observado muestras de afecto entre Daniel y su madre, Silvia Bronchalo, quien no estuvo presente en la sala el primer día del juicio debido a que se encontraba indispuesta.

El actor español solicitó cortésmente respeto a los medios de comunicación al llegar al tribunal el miércoles. “Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas...”, expresó Sancho a la prensa, que ha sido vetada de la sala donde se llevará a cabo el juicio hasta el 3 de mayo.