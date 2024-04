Hallan a joven asesinada y sin sangre por posible reto ‘cazafantasma’ en una iglesia abandonada de Italia

Perché non stiamo parlando tutti del femminicidio di Aosta?



La morte di Auriane Nathalie Laisne, il modo in cui è raccontata e trascurata, ci ricorda che trattiamo la cronaca nera come un intrattenimento. Al quale decidiamo ogni volta se dedicarci o menohttps://t.co/LvSqp6z1IB