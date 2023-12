27 mil personas marchan en Bruselas exigiendo un alto al fuego en Gaza

En una manifestación sin precedentes, alrededor de 27 mil personas, según cifras oficiales de la policía, se congregaron este domingo en las calles de Bruselas para exigir un alto el fuego inmediato y permanente en la conflictiva región de Gaza.

La marcha fue convocada por diversas organizaciones civiles que defienden la causa palestina, entre ellas la Unión de Judíos Progresistas de Bélgica. El recorrido, que comenzó en la Estación del Norte y concluyó en la Estación Central de Bruselas, atravesó el corazón de la capital belga.

Desde el inicio de la manifestación, los participantes formaron una gigantesca bandera palestina con la consigna "¡Alto al fuego ahora!", la cual resonó a lo largo de toda la marcha. Otras consignas llamaban a un boicot contra Israel, según informó la agencia de noticias Belga.

Los manifestantes expresaron su repudio al supuesto "genocidio" que, según su percepción, Israel está perpetrando en Gaza durante la actual ofensiva bélica, desencadenada tras los ataques realizados por el movimiento islamista Hamás en territorio israelí el pasado 7 de octubre.

Durante la marcha, algunos protestantes expresaron su descontento abucheando las cafeterías Starbucks y las tiendas de Zara que encontraron en su camino. En un incidente notable, un grupo llegó a manchar con sangre falsa y cubrir con pegatinas el escaparate de una tienda de Zara, la cual retiró una campaña publicitaria esta semana después de recibir críticas en el Reino Unido por presuntamente aludir a la guerra en Gaza.

En el escaparate vandalizado se puede leer la frase "You make fun of genocide, we boycott Zara" (Te burlas del genocidio, boicot a Zara) en inglés.

El conflicto en Gaza ha dejado un saldo devastador, con más de 18,000 palestinos muertos hasta la fecha, mientras que los ataques de Hamás en Israel han causado aproximadamente 1,200 víctimas mortales y el secuestro de unas 250 personas tomadas como rehenes.

El gobierno belga, al igual que los de España, Irlanda y Malta, se ha destacado dentro de la Unión Europea por su posición a favor de un alto al fuego en Gaza. Estos países intentaron, sin éxito, lograr que los Veintisiete adoptaran una posición común sobre la guerra durante la reciente cumbre de líderes comunitarios en Bruselas./EFE.