En entrevista con EFE Yara Villaseñor, parte del Movimiento de Trabajadores Socialistas y de la Red de la Izquierda Diario expresó, “pedimos a Israel que la intervención del imperialismo acabe en toda la región”.

“Es necesaria la organización independiente del pueblo palestino porque (en el conflicto) existe un proyecto que apoya la derecha conservadora y aplasta la resistencia del pueblo palestino”, añadió.

Durante la protesta se exhibieron una variedad de carteles con demandas tales como: “Alto a toda ayuda financiera y militar de USA a Israel”, “No a la guerra del exterminio”, “Palestina libre”, con el apoyo de banderas como la de Colombia, Haití o Perú.

El conflicto entre Palestina e Israel surge de tensiones históricas y disputas territoriales arraigadas en la región, con el epicentro en el control de tierras en disputa a lo largo de las décadas, esto ha dado lugar a numerosos enfrentamientos armados sin una solución a corto plazo en el horizonte.

Protesta contra el colonialismo

Durante está manifestación pacífica, los manifestantes protestaron a las puertas de la embajada de Israel, en la lujosa zona de Las Lomas, poniente de la capital mexicana, rodeados por cientos de policías en contra del colonialismo que lleva sufriendo Palestina por parte de Israel.

“Denunciamos lo que sucede en Palestina porque no es una guerra, es un genocidio que ya dura 75 años. No podemos permitir que el Estado racista castigue a todo un pueblo. (...) Aquí en México cuentan con este gran apoyo y no les vamos a dejar solos”, subrayó uno de los participantes.

Los manifestantes, al entonar cánticos como “¡Viva Palestina, libre, obrera y socialista”, dejaron patente su descontento con las medidas del Gobierno de México al movilizar un gran número de policías en la manifestación.