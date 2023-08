El presidente realista ha respondido de esta manera a la pregunta: ¿Rubiales debe dimitir, señor Aperribay? formulada por una periodista de Radio Euskadi, durante la emisión del programa “Crónica de Euskadi” de la radio pública vasca.

“A ver, yo creo que está claro”, ha explicado Aperribay quien, no obstante ha dicho que desconoce “cómo puede actuar la asamblea”. “No sé si la asamblea, si estuviese, podría votar o no su dimisión, me imagino que sí, si lo hubiesen puesto en un punto del orden del día”, ha matizado el presidente realista.

El máximo dirigente txuriurdin ha desvelado también que la Real Sociedad no acudirá a la asamblea extraordinaria convocada con carácter de urgencia para mañana, viernes, por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al igual que tampoco hará la Sociedad Deportiva Eibar, según han confirmado a EFE fuentes del club armero.

Aperribay ha asegurado que no sabe “si tiene demasiado sentido” esta reunión, “porque está convocada con carácter de urgencia en sesión extraordinaria y cuando ves el orden del día no hay ningún motivo de carácter de urgencia”, ha señalado.

“No nos parece que sea serio. Creo que efectivamente se debería haber convocado una asamblea general con carácter de urgencia para tratar sobre los hechos que ocurrieron en la celebración del partido de la final del Campeonato del Mundo que brillantemente ganó la selección española y que no se tenía que haber dado más vueltas a esta convocatoria”.