Encuentran maleta de joven colombiano desaparecido en Canadá y un cuerpo a kilómetros del lugar

La búsqueda del joven colombiano Óscar David Reyes Lavacude, desaparecido en Canadá desde el 9 de diciembre, se centra en el hallazgo de su maleta en un bosque cercano al hotel donde se hospedaba. Además, las autoridades encontraron un cuerpo sin vida a pocos kilómetros del lugar, intensificando la angustia de sus padres.

Aunque la fundación Please Bring Me Home y las autoridades canadienses colaboran en la investigación, los padres de David, quienes no pueden viajar al país, expresan frustración por la demora en las pruebas de ADN para identificar el cuerpo. La maleta fue hallada cerca de una represa.

A pesar de los esfuerzos de los padres, las pruebas de ADN han sufrido demoras y complicaciones, lo que genera incertidumbre y angustia. Los familiares enviaron fotos y muestras de ADN desde Miami, pero cambios en el equipo forense y licencias demorado el proceso.