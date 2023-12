En la era de las redes sociales, la preocupación por la integridad de las fotografías ha alcanzado nuevas dimensiones con la creciente utilización de inteligencia artificial para generar imágenes falsas con rostros reales.

Recientemente, en el Reino Unido, adolescentes utilizaron inteligencia artificial para crear imágenes explícitas de sus compañeros de clase con el propósito de intimidarlos. Este caso se suma a otros, como el ocurrido en España a principios de este año, donde decenas de adolescentes vieron publicadas fotografías generadas por inteligencia artificial, incluyendo imágenes de ellas mismas desnudas.

Lea también: Caos, escombros y 31 desaparecidos, este es el panorama en México tras el huracán Otis

Es importante destacar que la generación y circulación de imágenes explícitas, ya sea mediante inteligencia artificial o no, constituye un delito en algunos países. A pesar de que quienes las crean puedan no estar conscientes de las implicaciones legales, la gravedad de este comportamiento no disminuye.