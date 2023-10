Mohammadi, encarcelada en la prisión de Evin, debía acudir ayer a un hospital para una revisión del pulmón y el corazón, pero las autoridades no permitieron su traslado al centro médico debido a que se negó a usar un hiyab.

“Un fiscal ha dado órdenes para que no sea trasladada al hospital bajo ninguna circunstancia si no se cubre con un velo”, informó la familia de la activista en la red social Instagram. “A pesar de que necesita acudir al hospital para una revisión del corazón, no está dispuesta a vestir el obligatorio hijab y considera que el Gobierno es responsable de lo que le ocurra”, añadieron los familiares.

El Comité Nobel noruego concedió este mes el prestigioso galardón a Mohammadi “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para todos”.