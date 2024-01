Papa Francisco lamentó ataque en iglesia de Estambul que dejó un muerto y varios heridos

Un trágico incidente ha sacudido a la comunidad católica de Estambul este domingo, cuando dos individuos enmascarados abrieron fuego durante la misa en la iglesia de Santa María en el barrio de Sariyer. Según informes oficiales, el ataque ocurrió alrededor de las 11:40 a.m. cobrando la vida de una persona e hiriendo a varias más.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, confirmó el fallecimiento. Detalles adicionales sobre la identidad de la víctima no han sido proporcionados en este momento. Yerlikaya también anunció el inicio de una amplia investigación para capturar a los responsables del ataque, condenándolo como un acto cobarde.

Le puede interesar: Imágenes sensibles: Pakistán confirma la muerte de nueve ciudadanos por ataque en Irán

El gobernador de Estambul, Davut Gül, confirmó que la víctima no es el párroco de la iglesia, aunque no proporcionó detalles sobre su identidad. "Hemos hablado con el párroco principal para expresar nuestro pésame. No hay mucho que añadir. Dos personas enmascaradas entran en el interior de la iglesia, disparan contra una persona y esta persona muere", resumió Gül.